Хоккей-2017 |

Сегодня, 15 мая, в 21:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной России.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию, 11 мая уступили шведам со счетом 0:2, а 13 мая проиграла сборной США 3:5.

В свою очередь, матч Латвия - США побил рекорд посещаемости на ЧМ по хоккею.