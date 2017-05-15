Хоккей-2017 |

В букмекерской конторе William Hill, оценивая сегодняшний матч Между Латвией и Россией прогнозируют победу российской сборной и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 1,15. Успех команды из Латвии оценивается в 13, а ничейный исход матча - в 9.

Букмекеры из компании bwin тоже отдают преимущество России, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,11. Победа Латвии оценивается в 14,5, а вероятность ничейного результата - 10,0.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.40, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.65.

Напомним, матч шестого тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею между Россия - Латвия состоится 15 мая в немецком Кельне на ледовой арене Ланксесс в 21:15 по латвийскому времени.