Даугавиньш: в сборной Латвии знают все зарисовки Знарка

фото

Хоккей-2017 | 15 мая 2017 года, 17:31

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш признал, что его команда готова к матчу чемпионата мира со сборной России, которую тренирует Олег Знарок.

«Знарок хорошо знает нашу команду, всех почти ребят тренировал ведь. Но и мы прекрасно знаем Олега как по работе в сборной Латвии, так и по КХЛ – все равно же в одной лиге играем.

фото

Мы знаем все его зарисовки, знаем, чего требует, знаем, как большинство играет сборная России, так что нам нужно просто полностью выложиться, чтобы дать сопернику минимум моментов создать», – приводит «Р-Спорт» слова Даугавиньша.

Напомним, Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 годы. Матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (лтв).

Комментарии