Хоккей-2017 |

Сборная Латвии по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира – 2017 против национальной команды России проиграла со счетом 0:5 (0:2, 0:2,0:1), таким образом Россия одерживает шесть побед в шести матчах.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов. Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.

Россияне вновь вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в шести играх. Латвийцы имеют в активе 9 очков и занимают четвёртое место.

Сборная России имела большое преимущество в первой двадцатиминутке встречи, что и вылилось в две заброшенные шайбы, сообщает Gazeta.ru. Лишь изредка подопечные Боба Хартли выбирались из своей зоны и смогли создать лишь один полумомент у ворот вратаря российской сборной Ильи Сорокина.

Во втором периоде хоккеисты Латвии смогли добавить и провели очень хорошее большинство во второй половине двадцатиминутки, но российский голкипер Илья Сорокин продолжал держать свои ворота "сухими". Преимущество России в матче сохранялось, но подопечные Знарка начали допускать ошибки. Тем не менее реализация российской сборной намного лучше, чем у соперника, что и вылилось в еще два гола.

В третьем периоде латвийские хоккеисты больше владели шайбой, но так и не смогли что-то создать в атаке. Под конец периода подопечные Боба Хартли очень хорошо играли в большинстве, но так и не смогли реализовать численное преимущество.

На сегодняшнем матче в арене "Ланксесс-Арене" в Кёльне присутствовало 16 439 зрителей. Всего же стадион вмещает 18 500 зрителей, пишет championat.com .

СУДЬИ: Ян Грибик, Антонин Ержабек (оба - Чехия)

Инфографика @russiahockey

Во вторник, 16 мая сборной России предстоит сыграть с США, встреча начнется в 17:15, а сборная Латвии сразится с хозяевами турнира - национальной сборной Германии. Встреча, которая для латвийцев считается игрой "жизни и смерти", пройдет также в "Ланксесс Арена", начало в 21:15.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию, 11 мая уступили шведам со счетом 0:2, а 13 мая проиграла сборной США 3:5.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года проходит в Германии и Франции с 5 по 21 мая.