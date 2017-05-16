Хоккей-2017 |

Lattelecom и Латвийское телевидение (LTV) получили право в течение следующих шести лет транслировать самое популярное в Латвии спортивное событие – Чемпионат мира по хоккею. Сотрудничество позволит более полно и качественно отражать его ход: зрителей увидят все игры чемпионата, интервью, кадры из-за кулис, разбор игр и другой контент местного производства. К тому же в рамках телевидения Lattelecom за всеми играми можно будет следить по специальному хоккейному ТВ-каналу, впервые в Латвии – в качестве HD и с возможностью выбрать латышский или русский язык.

"Это превосходный пример партнерства общественного телевидения и предпринимательства, ведь в сотрудничестве с Латвийским телевидением мы обеспечим зрителям более полное и качественное отражение праздника хоккея, чем хоккейным фанатам в Латвии когда-либо было доступно. Зрителям телевидения Lattelecom впервые будет предложен специальный хоккейный ТВ-канал, по которому в качестве HD 24 часа в сутки 7 дней в неделю можно будет следить за всеми играми чемпионата", – говорит председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис.

Председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте поясняет: "Наша миссия – заботиться о том, чтобы за событиями государственного значения можно было следить бесплатно и чтобы эта услуга была доступна как можно более широкому кругу населения. Чемпионат по хоккею – это объединяющее людей событие и каждую весну – неповторимый праздник для латвийских болельщиков, поэтому радует то, что в дальнейшем его общими силами будут обеспечивать Латвийское телевидение и Lattelecom".

Сотрудничество Lattelecom и Латвийского телевидения даст не только возможность следить за играми, но и доступ к уникальным и эксклюзивным материалам в социальных сетях, интервью, закулисным подробностям, видео с лучшими моментами и другому контенту, который подготовит профессиональная команда спортивных журналистов LTV. В эфире LTV7 каждый день можно будет следить за прямой трансляцией вечерних игр, а также дневных игр с участием латвийской сборной.

Все игры можно будет посмотреть по телевидению Lattelecom – по созданному специально для чемпионата ТВ-каналу и по 360TV. Зрители интерактивного ТВ и приложения Shortcut смогут наблюдать за всеми играми в качестве HD. К тому же Lattelecom будет единственным оператором, который обеспечит возможность выбора – смотреть игры с комментариями на латышском или русском языке.

Право Lattelecom и Латвийского телевидения на трансляцию обеспечивает сотрудничество с эксклюзивным партнером Международной федерации хоккея по СМИ и маркетингу Infront Sports & Media в рамках Чемпионата мира по хоккею. Соглашение предусматривает право на трансляцию чемпионата 2018 года, который пройдет в Дании, и обеспечивает такое право вплоть до 2023 года.

Бруно Марти, исполнительный директор структурного подразделения Infront по зимним видам спорта: "Мы всегда стараемся, чтобы освещение событий было разносторонним – для тех, кто смотрит как бесплатное, так и платное телевидение. Заключенное долгосрочное соглашение с латвийскими партнерами обеспечивает для нашего ведущего хоккейного продукта существенное покрытие на важном рынке. Мы рады тому, что телевещательные организации ценят предоставляемые долгосрочными обязательствами преимущества, и благодарим Lattelecom и Латвийское телевидение за доверие к нам и представляемому нами продукту".