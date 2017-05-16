Хоккей-2017 |

Латвийская сборная в последнем туре чемпионата мира по хоккею в группе А в решающем матче за выход в четвертьфинал в жесткой и упорной борьбе в серии буллитов уступила хозяйке турнира - сборной Германии со счетом 3:4 (0:0, 1:2, 2:1 | 0:0 | (б) 0:1).

Таким образом Латвийская сборная завершила участие в ЧМ-2017 и возвращается домой, а Германия стала последним участником четвертьфинала из группы А.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых буллитов победу немцам принес точный бросок нападающего Фредерика Тиффельса.

Таким образом, сборная Германии с 11 очками в активе заняла четвертое место в группе А. Латвийские хоккеисты с 10 баллами остались на пятой строчке.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второй двадцатиминутки немцы в течение 27 секунд дважды поразили ворота соперника. Голы на свой счет записали Давид Вольф и Деннис Зайденберг. До перерыва латвийцы отыграли одну шайбу благодаря Гунарсу Скворцову, а в третьем периоде Янис Спруктс сравнял счет. За четыре минуты до финальной сирены Андрис Джериньш впервые в матче вывел Латвию вперед, однако вскоре Феликс Шюц перевел игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, решающий гол забил Фредерик Тиффельс.

Германия стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2017, заняв четвёртое место в группе А.

Составы команд.

Германия: Ройл, Хагер, Зайденберг, Крюгер, Шютц, Янник Зайденберг, Эрхофф, Кагун, Раймер, Мацек, Вольф, Элиц, Абельтсхаузер, Мюллер, Фаузер, Кинк, Тиффельс, Хердлер, Плахта, Драйзайтль, аус ден Биркен, Грубауэр.

Латвия: Кулда, Биндулис, Галвиньш, Спруктс, Индрашис, Сотниекс, Букартс, Скворцов, Павлов, Букартс, Мейя, Даугавиньш, Кениньш, Блюгерс, Бичевскис, Джериньш, Мерзликин, Балинскис, Пунненовс, Цибульскис, Гиргенсонс, Фрейбергс.

СУДЬИ: Оливье Гуен (Канада), Линус Элунд (Швеция)

Напомним, Латвия начала чемпионат с уверенных побед над Данией (3:0) и Словакией (3:1), затем не без труда одолела Италию (2:1), а после этого уступила трижды подряд грандам группы: Швеции (0:2), США (3:5) и России (0:6).

Германия начала турнир с сенсационной победы над США (2:1) и в том числе благодаря этому, как выяснилось, до сих пор жива. Дальше были поражения от Швеции (2:7) и России (3:6), победа по буллитам над Словакией (3:2 Б), поражение в овертайме от Дании (2:3 ОТ) и выигрыш у главного аутсайдера, Италии (4:1).

Латвийская сборная в ЧМ, проходившем также в Кельне, принимала участие в 2001 году, когда сборная под руководством Харальда Васильева заняла 13 место.