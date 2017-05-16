Хоккей-2017 |

Сборная Канады по хоккею уверенно переиграла финнов в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2017. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, «кленовые» завершили выступление в группе B на первом месте, набрав по итогам группового этапа 19 очков.

Финляндия с 11 баллами в активе расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице.

На быстрый гол Митчелла Марнера финны тут же ответили шайбой Яни Лаюнена. Однако затем канадцы дважды реализовали большинство благодаря точным броскам Колтона Парэйко и Марнера, оформившего дубль, и ушли на перерыв, ведя в счёте 3:1. Во второй двадцатиминутке Брэйден Пойнт увеличил преимущество Канады до четырёх шайб. Атте Охтамма сократил отставание, но на первой минуте заключительной трети Мэтт Дюшейн сделал счёт 5:2.