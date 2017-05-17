Определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
Хоккей-2017 | 17 мая 2017 года, 00:02
Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года, и стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная Канады одержала убедительную победу над командой Финляндии со счётом 5:2, а Германия стала последним участником четвертьфинала из группы А, обыграв Латвию со счётом 4:3 Б.
В Кельне пройдут следующие четвертьфиналы:
США (1) — Финляндия (4)
Канада (1) — Германия (4)
В Париже состоятся следующие четвертьфиналы:
Россия (2) — Чехия (3)
Швейцария (2) — Швеция (3)
Матчи пройдут 18 мая.
Источник: Чемпионат