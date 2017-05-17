Хоккей-2017 |

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин извинился за негативные слова по отношению к России. Слова вратаря приводит ТАСС.

"Я знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь - я не то имел ввиду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ. Моя мечта - Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками", - сказал Мерзликин.

Ранее голкипер заявил, что ему не нравится в России и в Москве, поэтому он не стал рассматривать предложения от клубов из КХЛ. Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира.