Вратарь сборной Латвии Мерзликин извинился за слова о России (20)
Хоккей-2017 | 17 мая 2017 года, 13:48
Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин извинился за негативные слова по отношению к России. Слова вратаря приводит ТАСС.
"Я знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь - я не то имел ввиду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ. Моя мечта - Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками", - сказал Мерзликин.
Ранее голкипер заявил, что ему не нравится в России и в Москве, поэтому он не стал рассматривать предложения от клубов из КХЛ. Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира.
одним словом-малолетка,своего ума нет,живёт....что скажут!
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Одновременно хочет на 2-х стульях усидеть. Как бы не промахнулся на "толчке"!!!
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Ощущение , что комменты почитал !Или хитрец готовит "запасной вариант" ,если НХЛ не светит ?
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