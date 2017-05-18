Хоккей-2017 |

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.

В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между Канадой и Германией. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

СУДЬИ: Марк Лемелин (США), Тобиас Верли (Швейцария)

Соло Орлова - этот гол явно достоин вашего лайка. Ведём 1:0! pic.twitter.com/DKiurnLUtV — Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.

Составы команд на матч. Сборная России: Василевский (Сорокин); Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков; Гусев — Шипачев — Дадонов, Антипин — Белов; Панарин — Наместников — Кучеров, Проворов; Плотников — Кузнецов — Барабанов, Ткачев, Зуб — Орлов. ** Главный тренер:** Олег Знарок.

Сборная Чехии: Францоуз (Мразек); Соботка — Коварж — Ворачек, Шимек — Гудас; Червенка — Ганзл — Пастрняк, Шулак — Ержабек; Бирнер — Врана — Ржепик, Кемпны — Рутта; Зогорна — Плеканец — Горак, Радил, Кундратек.

Главный тренер: Йозеф Яндач