Хоккей-2017 |

Завершились вечерние матчи четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года.

Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:1.

Сборная Канады одержала непростую победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

Ранее в четвертьфинальных матчах сборная России уверенно обыграла команду Чехии со счётом 3:0, а команда Финляндии справилась со сборной США (2:0).

Полуфинал чемпионата мира:

Канада — Россия

Швеция — Финляндия

Полуфиналы состоятся 20 мая в Кёльне. 21 мая будут сыграны матч за третье место и финал.