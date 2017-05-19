Хоккей-2017 |

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на ежегодном конгрессе постановила, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году проведут Рига и Минск.

Рига и Минск опередили по результатам голосования Хельсинки и Тампере. Рига и Минск получили 54 голоса, а финские города - 53.

До сих пор ЧМ по хоккею проводился в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Белоруссии турнир проходил в 2014 году.

Групповые матчи и два четвертьфинала пройдут в Arēna Rīga, где в 2006 году уже проходил чемпионат. В Минске групповые матчи, два четвертьфинала, полуфиналы и полуфинал пройдут в ледовом холле "Минск-Арена".

Латвийская федерация хоккея и Белорусская федерация хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция IIHF.

ЧМ по хоккею пройдет с 7 по 23 мая 2021 года.

Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.

Чемпионат этого года проходит в Германии и Франции. Латвия заняла на нем десятое место.