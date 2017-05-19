Хоккей-2017 |

И снова – хоккей, и снова чемпионат мира. Не обошлось во вчерашних четвертьфиналах без сенсаций. Но случилось это не в матче российской сборной, что многих наверняка порадует.

Итак, переехав на одну игру из Кельна в Париж, сборная России одержала победу в четвертьфинале. Чехи повержены! 3:0. При этом сборной России не помешали ни плохой лед, ни маститый соперник, ни душная арена. Как выразился накануне после вечерней тренировки Харийс Витолиньш: «Просто стоишь, а спина от пота вся мокрая».

И теперь главное: впереди – Канада!

Впрочем, обо всем по порядку. Сборная Чехии, скажем прямо, ничего выдающегося на этом турнире не показала, проиграв в группе не только канадцам, но и швейцарцам. Но с другой стороны, соперник это для россиян всегда знаковый.

Ушли в прошлое те времена, когда чешские болельщики кричали после 68-го года: «Танки ваши – шайбы наши!» Но градус противостояния не стихает на льду: от поражения на чемпионате мира-2016 в Москве воспоминания еще не изгладились.

Играть пришлось чуть ли не в бане. Хорошо даже, что трибуны были полупустые.

Была и еще проблема: выяснилось, что главное оружие нашей спецбригады – быстрая и неожиданная для соперника перепасовка в зоне – в Париже не работает!

Вспомнились еще одни слова Витолиньша – «лед как наждачка». И теперь они подтверждались визуально. Шайба между игроками действительно ходила медленно и натужно.

Дмитрий Орлов, словно почувствовав это, решил исполнить соло. Получив шайбу на синей линии, защитник сместился в центр, продвинулся вперед на более убойную позиции и нанес мощный и точный бросок по воротам – 1:0.

Вот вам и дозаявка из «Вашингтона» по ходу турнира. Тренер Олег Знарок сделал качественные усиления, которые принесли пользу команде в самый ответственный момент.

Ведь на голе Орлова подвиги «десантников» из НХЛ не закончились. Итог матча – 3:0. Убедительная победа!

Начиная с 2014 года россияне ни разу не споткнулись на фазе четвертьфинала. И теперь в Кельне нас в полуфинале ждет преждевременный финал Россия - Канада. Родоначальникам хоккея с шайбой вчера, кстати, пришлось непросто: хозяева – немцы – были повержены с трудом: счёт лишь 2:1.

В другом полуфинале в субботу играют Финляндия – Швеция, настоящая скандинавская битва, тоже весьма себе знаковое противостояние. И если победа Швеции над Швейцарией особых сомнений не вызывала, хотя и была непростой (3:1, причем счет долгое время был равным), то финны сотворили маленькую сенсацию, переиграв США с сухим счетом 2:0.

Николай Яременко, главный редактор старейшего российского спортивного издания «Советский спорт», главред сайта sovsport.ru, специально для радио Baltkom.