Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ, упустив преимущество в два гола (10)

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Хоккей-2017 | 20 мая 2017 года, 18:44

Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4 в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в Кельне.

В составе россиян шайбы забросили Евгений Кузнецов (33-я минута) и Никита Гусев (35). У канадцев отличились Марк Шайфли (41), Натан Маккиннон (56), Райан О'Райли (57) и Шон Кутюрье (59).

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Данная встреча стала для соперников 17-й в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах победа оставалась за россиянами, в девяти - за канадцами.

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Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии, начало в 20:15. Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) также пройдут в Кельне 21 мая.

Комментарии 10
Патриот 30 минут назад
Пиз****ы надо россиякам дать!!!! Расслабились блин, вкус победы почувствовали!!! Полные идиоты! Позорище!!!! Канадцам респект!!!!!!!!!
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Lyudmila Bogdanova25 минут назад
Я другого и не ожидала,почему то была уверена,что проиграют!
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Елена Пушкарёва17 минут назад
((( это Канада...расслабляться нельзя. Решили, что за 2 периода сделали игру..., а они переделали по-своему за 20 минут. Вот так. Обидно.
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