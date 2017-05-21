Хоккей-2017 |

Сборная России сдержала натиск финнов и выиграла бронзовые медали со счетом 5:3.

После первого периода счёт был 1:0 в пользу россиян, голом отметился Никита Гусев.

Вторая двадцатиминутка прошла успешно для команды России — Владимир Ткачёв, снова Никита Гусев и Богдан Киселевич забили по голу, обеспечив серьёзное преимущество.

На 40-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Микко Рантанена.

В третьем периоде голы Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена приблизили Финляндию к возможности сравнять счёт, но Никита Кучеров вовремя забил гол, установив на табло окончательный счёт встречи — 5:3.

Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

Сборная Швеции сыграет за первое место с канадцами, которые обыграли сборную России со счетом 4:2. Матч за золото состоится сегодня, 21 мая, в 21:45 по латвийскому времени.