Хоккей-2017 |

Сборная Канады сыграла в финальном матче с командой Швеции.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. Судьям пришлось назначить овертайм, а затем и серию послематчевых штрафных бросков. Победа досталась скандинавам – 2:1.

Две лучшие команды нынешнего первенства провели очень осторожный первый тайм, в котором больше заботились о защите собственных ворот, нежели об атаке. Второй период был похож на первый, но в концовке шведы сумели забить.

Однако Канада отыгралась очень быстро в начале третьей 20-минутки – гол на счету О'Райлли, — и затем на площадке снова пошла тягучая игра, в которой соперник словно ждали ошибки друг друга.

До конца периода забить не удалось никому, "сухим" оказался и овертайм, и все решила лотерея буллитов, в которых чуть искушеннее были игроки "Тре крунур".

В матче за третье место сборная России обыграла команду Финляндии (5:3).

Источник: championat.com