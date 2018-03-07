Происшествияв сотрудничестве с
Муниципального полицейского обвиняют в избиении задержанного (2)
Полицейские нашли пропавшего без вести мужчину в игорном зале
Суд начнет слушание свидетелей защиты в деле золитудской трагедии (1)
Муж главы Службы госдоходов Илзе Цируле о смерти супруги (28)
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет (4)
Латвийца обвинили в шпионаже в пользу России (43)
Глава Службы госдоходов Илзе Цируле найдена мертвой (7)
Авария водопровода на ул. Бривибас: возможны пробки (11)
Хозяева оставили собаку на привязи, а сами уехали на заработки в Британию (29)
В Перу в результате падении автобуса в пропасть погибли 11 человек (1)
В McDonald’s рижанин избил туриста (8)
В Лиепае ребенка унесло в море на льдине (9)
Месть дедушке: подросток выпрыгнул в окно в Болдерае (8)