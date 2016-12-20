Происшествия |

Сегодня около 11:30 Госполиция получила вызов на улицу Мукусалас, где в автомашина Citroen съехала в канал Биекенграви у ротационного круга.

Вызванные на место ЧП спасатели вытащили машину, однако водителя авто не обнаружили. Информации о пострадавших пока нет.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, однако первоначальная информация свидетельствует, что машина соскользнула в канал.

Информацию об этом ЧП разместил в своем аккаунтре на Facebook разместил мэр Риги Нил Ушаков, снабдив свой пост словами: "Мукусала. Вопрос - как?".