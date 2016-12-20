ЧП на Мукусалас: машина съехала в канал (4)
Происшествия | 20 декабря 2016 года, 17:15
Сегодня около 11:30 Госполиция получила вызов на улицу Мукусалас, где в автомашина Citroen съехала в канал Биекенграви у ротационного круга.
Вызванные на место ЧП спасатели вытащили машину, однако водителя авто не обнаружили. Информации о пострадавших пока нет.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, однако первоначальная информация свидетельствует, что машина соскользнула в канал.
Информацию об этом ЧП разместил в своем аккаунтре на Facebook разместил мэр Риги Нил Ушаков, снабдив свой пост словами: "Мукусала. Вопрос - как?".
А чего тут думать-приплыл на машине.Парканулся.А тут гвалт.Полиция.
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Надеюсь что это деппутаттс,а есчо лучше министерис-королёкс,или марухи и тех и техс!
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Низко летел, хотел всех объехать, места не оказалось, цепанул бордюр или колесо лопнуло, пошёл кувырком.
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