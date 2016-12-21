Происшествия |

17-летний парень Юрис, по словам родных, вчера, 20 декабря в период с 9:00 до 12:00 вышел из своего дома Jaunauziņas в Салацгривской волости и до сих пор домой не вернулся, сообщает Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ: Рост 175 см, спортивного телосложения, волосы темные, коротко стриженные. Был одет, возможно, в темно-зеленые брюки, серый жилет, обут в светло-коричневые ботинки на шнуровке. На руке был кожаный браслет с надписями на латышском языке.

Всех, кто что-то знает или видел пропавшего парня, просьба срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - +371 22084084.