Происшествия |

Вчера, 20 декабря, сотрудники Муниципальной полиции отправились в Латгальское предместье, где некий мужчина хотел забрать от родителей своего крестника.

Прибывшие на место полицейские встретили вызвавшего их мужчину, который рассказал, что в его квартире находятся несколько нетрезвых людей с маленьким ребенком. Выяснилось, что и этот мужчина употреблял алкоголь.

Сотрудники полиции отправились в указанную квартиру, двери им открыл заметно нетрезвый мужчина. В квартире сильно пахло алкоголем и табаком, царил бардак. Открывший двери мужчина рассказал, что пьет уже давно, как и все остальные в этой квартире. Полицейские сообщили, что должны проверить, все ли в порядке с ребенком.

Мужчина сказал, что его гражданская жена и ребенок спят в соседней комнате. Малыш не был одет, было заметно, что его не моют. Бытовые условия в комнате были вопиющими, а в крови его матери содержалось 3,80 промилле алкоголя.

Вызвавший полицию крестный малыша зашел в комнату и начал ругаться с матерью мальчика и стал оскорблять полицейских. Мужчину предупредили о последствиях такого поведения. Чтобы обеспечить общественный порядок на место вызвали еще один патруль и «скорую». После осмотра медиками ребенка решено изъять из семьи и доставить в кризисный центр.

Пока малыша несли к машине, за полицейскими шел его крестный – он продолжал оскорблять полицейских и угрожал физической расправой. Мужчина не реагировал на задержания, продолжал вести себя провокационно. Стражи порядка приняли решение его задержать и доставить в дежурную часть, где мужчине составили протокол о мелком хулиганстве.

фото: Rīgas Pašvaldības policija