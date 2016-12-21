Торговый центр Rīga Plaza возобновил работу (2)

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Происшествия | 21 декабря 2016 года, 19:14

Торговый центр Riga Plaza, который был эвакуирован сегодня в 16.00, возобновил работу. Об этом сообщается на странице магазина в социальной сети Twitter.

О возобновлении работы магазинов Prisma пока не сообщается.

Напомним, сегодня после 16 часов были эвакуированы торговый центр Rīga Plaza и все магазина Prisma.

"По техническим причинам происходит эвакуация посетителей. Благодарим за понимание. Сообщим, когда торговый центр возобновит работу", - написал т/ц после эвакуации.

Позже эту информацию радио Baltkom подтвердили в полиции. Кроме этого, эвакуированы также все магазины Prisma - в Иманте и на улице Гростонас.

Напомним, в воскресение, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Тысячи людей срочно были вынуждены выйти на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Как известно, сейчас в Латвии предпраздничные дни, жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры.

фото: Mārtiņš Kalaus/LETA

Комментарии 2
Василиса 18 часов назад
У Васи белочка....7
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Вася 19 часов назад
И за быдла кругом пробки. Как же бесят эти бесноватые скоты со своим ажиотажем.
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