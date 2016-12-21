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Торговый центр Riga Plaza, который был эвакуирован сегодня в 16.00, возобновил работу. Об этом сообщается на странице магазина в социальной сети Twitter.

Informējam, ka tirdzniecības centrs ir atsācis darbību. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni! — RĪGA PLAZA (@riga_plaza) 21 декабря 2016 г.

О возобновлении работы магазинов Prisma пока не сообщается.

Напомним, сегодня после 16 часов были эвакуированы торговый центр Rīga Plaza и все магазина Prisma.

"По техническим причинам происходит эвакуация посетителей. Благодарим за понимание. Сообщим, когда торговый центр возобновит работу", - написал т/ц после эвакуации.

Позже эту информацию радио Baltkom подтвердили в полиции. Кроме этого, эвакуированы также все магазины Prisma - в Иманте и на улице Гростонас.

Напомним, в воскресение, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Тысячи людей срочно были вынуждены выйти на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Как известно, сейчас в Латвии предпраздничные дни, жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры.

фото: Mārtiņš Kalaus/LETA