Торговый центр Rīga Plaza возобновил работу (2)
Торговый центр Riga Plaza, который был эвакуирован сегодня в 16.00, возобновил работу. Об этом сообщается на странице магазина в социальной сети Twitter.
Informējam, ka tirdzniecības centrs ir atsācis darbību. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni!— RĪGA PLAZA (@riga_plaza) 21 декабря 2016 г.
О возобновлении работы магазинов Prisma пока не сообщается.
Напомним, сегодня после 16 часов были эвакуированы торговый центр Rīga Plaza и все магазина Prisma.
"По техническим причинам происходит эвакуация посетителей. Благодарим за понимание. Сообщим, когда торговый центр возобновит работу", - написал т/ц после эвакуации.
Позже эту информацию радио Baltkom подтвердили в полиции. Кроме этого, эвакуированы также все магазины Prisma - в Иманте и на улице Гростонас.
Напомним, в воскресение, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.
Тысячи людей срочно были вынуждены выйти на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Как известно, сейчас в Латвии предпраздничные дни, жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры.
фото: Mārtiņš Kalaus/LETA