Пропал человек: жительница Баложи ушла на почту и не вернулась (1)
Происшествия | 22 декабря 2016 года, 13:15
74-летняя Олита Мелбарде (рожд. 17/05/1942) в послеобеденное время 13 декабря вышла из своего дома в Баложи Кекавской волости и до сих пор назад не вернулась, сообщает Bezvests.lv. Последний раз ее видели выходящей из почтового отделения в Титурге, 13 декабря в период с 11:00 до 12:00.
ПРИМЕТЫ пропавшей: Была одета в голубую куртку из плащевой ткани, в черные брюки, черные сапоги, на голове черная шапочка. При себе были ключи от дома, черный пакетик в кармане. Документы и телефон остались дома. На левой руке золотое обручальное кольцо.
Всех, кто видел пропавшую женщину или знает, где она может находиться, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - +371 22084084.
У Нас завёлся профессиональный маньяк? Катается по стране и травит каким-то непонятным ядом, а следствие в итоге говорит - сердечный приступ? Не знаю, нормально ли Это, что Люди пропадают так часто - может в больших бы странах не заметили, а в Латвии, когда Людей на пальцах пересчитать можно - потери бросаются в глаза. Ну и конечно же, сотрудничество MixNews-lv с BezVests-lv.
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