Происшествия |

В ночь на четверг, 22 декабря вандалы сломали в городском парке Саласпилса только что высаженные горожанами деревья японской вишни, сообщает в своем профиле на Facebook местное самоуправление.

"Ночью произошел акт вандализма, из-за которого щемит сердце не только у местных жителей, которые еще вчера радовались такому красивому скверу, но и у тех, кто высаживал деревья, чтобы парк был таким красивым", - сказано в сообщении.

"Эти негодяи будут найдены и наказаны! Если у кого-то есть информация о произошедшем, пожалуйста, сообщайте муниципальной полиции по телефону 67980033!", -написал председатель Думы Саласпилса Раймонд Чударс.

Местные жители в Facebook выразили свое негодование по поводу произошедшего. Больше всего их угнетает тот факт, что в этом году самоуправление на самом деле постаралось и привело в порядок парк, чтобы придать горожанам Рождественское настроение.