Мэр Саласпилса: неизвестные совершили акт вандализма, от которого "щемит сердце" (38)

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Происшествия | 22 декабря 2016 года, 17:10

В ночь на четверг, 22 декабря вандалы сломали в городском парке Саласпилса только что высаженные горожанами деревья японской вишни, сообщает в своем профиле на Facebook местное самоуправление.

"Ночью произошел акт вандализма, из-за которого щемит сердце не только у местных жителей, которые еще вчера радовались такому красивому скверу, но и у тех, кто высаживал деревья, чтобы парк был таким красивым", - сказано в сообщении.

"Эти негодяи будут найдены и наказаны! Если у кого-то есть информация о произошедшем, пожалуйста, сообщайте муниципальной полиции по телефону 67980033!", -написал председатель Думы Саласпилса Раймонд Чударс.

Местные жители в Facebook выразили свое негодование по поводу произошедшего. Больше всего их угнетает тот факт, что в этом году самоуправление на самом деле постаралось и привело в порядок парк, чтобы придать горожанам Рождественское настроение.

Комментарии 38
Злая 7 часов назад
Вишенки,конечно, жалко. Сломавшие их называются вандалами. А как назвать чиновников самоуправления, приказавших вырубить старый колхозный яблоневый сад, чтобы посадить ДУБЫ?! Яблони срубали вместе с яблоками, которых в этом году было немеряно...
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Возможно, еще отрастут. 6 часов назад
Даже точно отрастут. Надо срезать верхушку под углом 45° (чтобы больше было веток в кроне) замазать воском и замотать. Весной снять, Она, конечно, и боковые побеги выдаст, но там уже можно формировать. Главное, корни целые.
А вандалам сломанные ветки - в задницу.
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Alex 6 часов назад
о времена ,о нравы...
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