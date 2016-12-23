Происшествия |

В рижском микрорайоне Иманта проведена эвакуация двух магазинов Prisma - на проспекте Курземес,3 и на Гростонас, об этом сообщают очевидцы. Другие подробности пока не приводятся.

Также сообщается, что эвакуация проведена и в торговом центре Rīga Plaza, на Мукусалас, 71, об этом компания сообщает в своем аккаунте в Twitter.

"Получена информация о возможных рисках безопасности, происходит проверка. Торговый центр откроется, как только проверка будет завершена. Спасибо за понимание!", - сказано в сообщении.

Saņemta informācija par iespējamiem drošības riskiem, notiek pārbaude. T/c slēgts līdz brīdim, kad tā tiks pabeigta. Paldies par sapratni! — RĪGA PLAZA (@riga_plaza) December 23, 2016

Cik no Jums zin, ka šobrīd bumbas draudu dēļ ir evakuēta Rīga Plaza, Imantas Prizma u.c. Prismas? Un ka šonedēļ tas jau ir n-tais gadījums! — Eliks (@Eliks) December 23, 2016

Один из очевидцев в Twitter пишет, что когда была объявлена срочная эвакуация в Prisma, посетители столкнулись с тем, что эвакуационные двери магазина было очень сложно открыть.

"В Prisma срочная эвакуация. Эвакуационные двери невозможно открыть, входные двери открываются только наполовину, чтобы тепло не выходило наружу", - сказано в сообщении.

Sporta prizmā ārkartas evakuācija. Evakuācijas durvis nav iespejams atvērt, ieejas durvis aizvertas līdz pusei, lai siltums neiet ārā. Droši — martins rutkovskis (@mrutkovskis) December 23, 2016

Другой пользователь Албертс Зиемелис пишет, что сразу после спешного выхода из Rīga Plaza эвакуированных ждали у дверей присланные от магазина Spice бесплатные автобусы.

Tikko atkal kārtējā evakuācija no @Riga_plaza Evakuētos pie durvīm sagaida no "Spices" atsūtītie bezmaksas autobusi. — Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) December 23, 2016

Напомним, за последнее время это уже четвертый раз, когда эвакуируют крупные магазины. Так, например, 23 декабря были эвакуированы посетители из рижского торгового центра Juglas centrs". По сообщению очевидцев, один мужчина оставил свою сумку и на какое-то время отошел в сторону, а бдительные посетители вызвали полицию. Была проведена срочная эвакуация, после чего правоохранительные органы установили хозяина оставленной сумки.

В среду, 21 декабря был эвакуирован торговый центр Rīga Plaza и все магазины Prisma. А в воскресенье, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Сейчас - предпраздничная пора, когда жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры. Тысячи людей срочно вынуждены выходить на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Эвакуации во всех случаях проводились из-за технических проблем.