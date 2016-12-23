Происшествия |

Торговый центр Rīga Plaza спустя 2 часа после срочной эвакуации возобновил работу. Об этом компания информирует на своей странице в социальной сети Twitter.

"Информируем, что торговый центр возобновил работу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сказано в сообщении.

Informējam, ka tirdzniecības centrs Rīga Plaza ir atsācis darbību. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni! — RĪGA PLAZA (@riga_plaza) December 23, 2016

Ранее сообщалось, что торговый центр получил информацию о возможных рисках безопасности, в следствии чего была проведена срочная эвакуация и проведена проверка информации.

Что касается магазинов Prisma, где в пятницу вечером также была проведена эвакуация, то после проверки они тоже возобновят свою работу.

Напомним, за последнее время это уже четвертый раз, когда эвакуируют крупные магазины. Так, например, 23 декабря были эвакуированы посетители из рижского торгового центра Juglas centrs". По сообщению очевидцев, один мужчина оставил свою сумку и на какое-то время отошел в сторону, а бдительные посетители вызвали полицию. Была проведена срочная эвакуация, после чего правоохранительные органы установили хозяина оставленной сумки.

В среду, 21 декабря был эвакуирован торговый центр Rīga Plaza и все магазины Prisma. А в воскресенье, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Сейчас - предпраздничная пора, когда жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры. Тысячи людей срочно вынуждены выходить на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Эвакуации во всех случаях проводились из-за технических проблем.