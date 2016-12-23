В ДТП тяжело пострадал пешеход: полиция просит помощи в опознании мужчины (2)
Происшествия | 23 декабря 2016 года, 23:44
2 декабря, в 20:22 в Риге, на улице Слокас у дома номер 1 на нерегулируемом пешеходном переходе автомашина наехала на пока не установленного мужчину.
После ДТП мужчина с политравмами был доставлен в больницу. Пострадавшему на вид около 35 лет.
Госполиция призывает любого, кто знает изображенного на фото мужчину, позвонить по телефонам 67086942, 67086976, 29377877 или 110.
Aleksej Kresso?
11
Ответить
Вчера в другой статье было написано что 20.12.2016 :/
Ответить