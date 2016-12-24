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Торговый центр Rīga Plaza спустя час после срочной эвакуации возобновил работу. Об этом компания информирует на своей странице в социальной сети Twitter.

"Информируем, что торговый центр возобновил работу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сказано в сообщении.

Modes un izklaides centrs Rīga Plaza atsāk savu darbu. Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām. — RĪGA PLAZA (@riga_plaza) 24 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что торговый центр получил информацию о возможных рисках безопасности, в следствии чего была проведена срочная эвакуация и проведена проверка информации.