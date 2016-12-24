Торговый центр Rīga Plaza после эвакуации возобновил работу (1)

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Происшествия | 24 декабря 2016 года, 15:53

Торговый центр Rīga Plaza спустя час после срочной эвакуации возобновил работу. Об этом компания информирует на своей странице в социальной сети Twitter.

"Информируем, что торговый центр возобновил работу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что торговый центр получил информацию о возможных рисках безопасности, в следствии чего была проведена срочная эвакуация и проведена проверка информации.

Комментарии 1
Svetlana Saveljeva55 минут назад
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