Торговый центр Rīga Plaza после эвакуации возобновил работу (1)
Происшествия | 24 декабря 2016 года, 15:53
Торговый центр Rīga Plaza спустя час после срочной эвакуации возобновил работу. Об этом компания информирует на своей странице в социальной сети Twitter.
"Информируем, что торговый центр возобновил работу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сказано в сообщении.
Modes un izklaides centrs Rīga Plaza atsāk savu darbu. Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.— RĪGA PLAZA (@riga_plaza) 24 декабря 2016 г.
Ранее сообщалось, что торговый центр получил информацию о возможных рисках безопасности, в следствии чего была проведена срочная эвакуация и проведена проверка информации.
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