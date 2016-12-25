Происшествия |

После аварии на шоссе Валмиера-Смилтене в больницу попали несколько девушек, сообщили в Госполиции.

Этой ночью около 1.30 в Беверинском краю Трикатской волости женщина, которая управляла автомобилем Renault Clio, превысив скорость, съехала с дороги и перевернулась. После случившегося, и сама водитель, и две пассажирки, 1993 г.р., доставлены в больницу.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 50 ДТП, в которых постраали 9 человек.