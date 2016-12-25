Происшествия |

82-летняя Олимпиада Большакова, жительница Резекне, в среду, 21 декабря 2016 года около 19:00 вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас и до сих пор назад не вернулась. Последний раз ее видели в тот же день в 7 вечера на перекрестке улиц Тынянова и Варславана: шла, предположительно, в сторону Резекне, сказано в сообщении поисковой организации Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ пропавшей: Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Носит удлиненную стрижку типа каре. Была одета в светло-коричневое пальто, в черные рейтузы, на ногах - черные туфли. На голове повязана красная шаль. Периодически наблюдаются нарушения памяти, дезориентация в пространстве.

Всех, кто видел пропавшую женщину или знает, где она может находиться, просьба срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - +371 22084084.