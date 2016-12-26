Происшествия |

Попытка прикурить от конфорки для жительницы Латгальского региона закончилась плачевно.

Вчера вечером 47-летняя женщина, будучи в состоянии опьянения, пытаясь прикурить сигарету от газовой плиты, спалила себе волосы, а также получила ожоги лица,шеи, и ладоней обеих рук, сообщили в службе неотложной медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В свою очередь в Видземе пьяный 44-летний мужчина пытаясь зажечь петарду, пострадал в результате того, что петарда взорвалась у него в руках. Мужчина получил обширные ожоги ладоней и был доставлен в больницу. Всего за минувшие сутки сотрудники СНМП выезжали на 1232 вызова, 194 из которых были связаны с травмами.