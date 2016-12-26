Не пытайтесь повторить: в Латгале женщина спалила волосы, прикурив от плиты (1)

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Происшествия | 26 декабря 2016 года, 15:50

Попытка прикурить от конфорки для жительницы Латгальского региона закончилась плачевно.

Вчера вечером 47-летняя женщина, будучи в состоянии опьянения, пытаясь прикурить сигарету от газовой плиты, спалила себе волосы, а также получила ожоги лица,шеи, и ладоней обеих рук, сообщили в службе неотложной медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В свою очередь в Видземе пьяный 44-летний мужчина пытаясь зажечь петарду, пострадал в результате того, что петарда взорвалась у него в руках. Мужчина получил обширные ожоги ладоней и был доставлен в больницу. Всего за минувшие сутки сотрудники СНМП выезжали на 1232 вызова, 194 из которых были связаны с травмами.

Комментарии 1
роланд5 минут назад
Жэлаю быстрее поправляцца. Ващета думал, шо граматна прикуривать от конфорки все умеют.
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