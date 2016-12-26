Происшествия |

В ДТП в Харьюском уезде Эстонии погибла гражданка Латвии, сообщил в понедельник департамент полиции и погранохраны Эстонии. Об этом пишет rus.postimees.ee и публикует фото.

Сообщение об автомобильной аварии на 8-м километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри поступило в кризисный центр в 00.25.

По предварительным данным, автомобиль "Volkswagen" с латвийскими номерами шел из Таллина в сторону Саку, однако по неизвестным причинам сошел с трассы и врезался в дерево.

Из машины вылетела находившаяся в автомобиле в качестве пассажирки 31-летняя гражданка Латвии, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

K моменту прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов там находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, медпомощь ему не понадобилась.

Предположительно, он также гражданин Латвии. Для установления личности он был доставлен в отделение полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.

Полевой командир Ляэне-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Райко Кийк сказал, что обстоятельства ДТП выясняются, из-за чего многие вопросы на данный момент остаются без ответов.

"На месте происшествия работают эксперты, чтобы выяснить, что привело к трагическому ДТП. Сейчас проверяется и то, кто был за рулем машины и был ли водитель трезв в момент ДТП", — добавил Кийк.

Дорожное покрытие на месте происшествия было сухое, и максимально разрешенная скорость на отрезке дороги составляла 90 км/ч.

ФОТО:Postimees, DELFI.ee, Карли Саул