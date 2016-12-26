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Объявленная в розыск 82-летняя Олимпиада Большакова, жительница Резекне, которая 21 декабря вышла в магазин и не вернулась, сегодня найдена без признаков жизни. Об этом сообщает Bezvests.lv со ссылкой на новостной резекненский портал www.46.lv

Как уже сообщалось, в среду, 21 декабря 2016 года, около 19:00, 82-летняя Олимпиада Большакова, вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас, и не вернулась. Ее внучка Алина, в социальной сети Facebook, попросила о помощи, указав, что у бабушки периодически наблюдаются нарушения памяти, дезориентация в пространстве. К поискам подключилась поисковая организация Bezvests.lv.

На сей раз, из-за дальности расстояния, добровольцы Bezvests.lv физических поисков пропавшей женщины не проводили.

Сегодня внучка сообщила печальную новость о том, что бабушку нашли, но без признаков жизни.