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Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно вывел из страны более 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Деньги он отправлял переводами в Латвию, сообщает российское информационное агентство "Восток-Медиа".

Чтобы переслать валюту в другую страну, мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

В соответствии с контрактом, предприниматель оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США (более 20 млн евро, а в переводе на российскую валюту - больше одного миллиарда рублей).

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону "О валютном регулировании и валютном контроле" предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

За это мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф до 15 000 евро (до одного миллиона рублей) или же штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.