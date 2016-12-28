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Во вторник в Риге, на перекрестке улиц Юглас и Мурьяню произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около 20.00, когда на перекрестке улиц столкнулись автомобиль Honda, которым управляла женщина 1990 года рождения, и автомашина Volkswagen, за рулем которой находилась женщина 1989 года рождения.

В аварии пострадали водитель автомобиля Honda и ее пассажиры - мужчина 1956 года рождения, который с травмами доставлен в больницу, и девочка 2010 года рождения, которой госпитализация не потребовалась.

Также в ДТП пострадали пассажиры, находившиеся в автомобиле Volkswagen - мужчина 1981 года рождения и мальчики 2015 и 2011 года рождения, которые с травмами были доставлены в больницу.

В целом за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 83 аварии, в которых пострадали 17 человек.