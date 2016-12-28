Происшествия |

60-летний Петерис Брауэрс 24 декабря около 23 часов вышел из своего дома "Вирши" в Мадленской волости Огрского края и до сих пор домой не вернулся. По словам близких, мужчина периодически страдает тяжелыми провалами в памяти, сообщает Bezvests.lv.

Известно, что около 23:30 того же дня его видели в центре Мадленской волости Огрского края.

ПРИМЕТЫ: Был одет в серую жилетку, цветной джемпер, синие джинсы, на голове была серая шапка.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает, где он может находиться, просьба срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - по номеру +371 22 084 084.