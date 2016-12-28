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Сотрудники Валкской криминальной полиции при обыске по месту жительства некоего мужчины в Смилтенском крае нашли и изъяли патроны разного калибра, сообщила представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Синтия Гулбе.

Дома у жителя Палсманской волости 1983 года рождения полиция изъяла 12 похожих на патроны разного калибра предметов, а в багажнике его автомашины - четыре невзорвавшихся снаряда времен войны.

Полиция начала уголовный процесс по этому факту.

фото: LETA