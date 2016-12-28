Полиция нашла у мужчины патроны и снаряды времен войны
Происшествия | 28 декабря 2016 года, 20:34
Сотрудники Валкской криминальной полиции при обыске по месту жительства некоего мужчины в Смилтенском крае нашли и изъяли патроны разного калибра, сообщила представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Синтия Гулбе.
Дома у жителя Палсманской волости 1983 года рождения полиция изъяла 12 похожих на патроны разного калибра предметов, а в багажнике его автомашины - четыре невзорвавшихся снаряда времен войны.
Полиция начала уголовный процесс по этому факту.
фото: LETA