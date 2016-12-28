Происшествия |

В режиме повышенной безопасности в аэропорту приземлился самолет авиакомпании airBaltic из Копенгагена. Воздушное судно должно было прибыть в Ригу в 17:40, но самолет смог приземлиться только в 18:48.

Как написал на своей странице в социальной сети Twitter член правления аэропорта Талис Линкаитс, у самолета возникли проблемы с шасси.

Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил информацию о том, что в аэропорту были введены повышенные меры безопасности по техническим причинам.

Напомним, 17 сентября у самолета латвийской авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс BT641 по маршруту Рига – Цюрих возникли проблемы с передними шасси, в связи с чем самолет был вынужден совершить в Риге аварийную посадку.

фото: Twitter