В режиме повышенной безопасности в Риге приземлился самолет из Копенгагена (1)
Происшествия | 28 декабря 2016 года, 20:55
В режиме повышенной безопасности в аэропорту приземлился самолет авиакомпании airBaltic из Копенгагена. Воздушное судно должно было прибыть в Ригу в 17:40, но самолет смог приземлиться только в 18:48.
Как написал на своей странице в социальной сети Twitter член правления аэропорта Талис Линкаитс, у самолета возникли проблемы с шасси.
@SalvisLapins šasija atkal— Tālis Linkaits (@Talis_L) 28 декабря 2016 г.
Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил информацию о том, что в аэропорту были введены повышенные меры безопасности по техническим причинам.
Напомним, 17 сентября у самолета латвийской авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс BT641 по маршруту Рига – Цюрих возникли проблемы с передними шасси, в связи с чем самолет был вынужден совершить в Риге аварийную посадку.
фото: Twitter
Повезло,а месяц назад наши СМИ кричали-Мы первые в мире купили и стали эксплуатировать на Ригу....
1
Ответить