Новый самолет airBaltic не смог приземлиться в Париже (4)

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Происшествия | 29 декабря 2016 года, 14:46

Сегодняшний рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic в Париж на новом самолете CS300 не совершил посадку из-за тумана и был перенаправлен во Франкфурт, сообщил представитель авиакомпании Янис Ванагс.

Аналогичная ситуация сложилась вчера, 28 декабря, когда рейс на новом самолете в Амстердам из-за тумана был перенаправлен в Дюссельдорф.

Ванагс пояснил, что CS300 - совершенно новый самолет, и примерно полгода он будет находиться в периоде "разогрева", то есть в случае, если погодные условия не соответствуют минимальным требованиям безопасности, самолет не садится.

Ванагс добавил, что это обычная практика для новых самолетов.

Как уже сообщалось, airBaltic заказала у канадского производителя Bombardier 20 самолетов CS300. Первые коммерческие рейсы на новом самолете состоялись в середине декабря.

Комментарии 4
леший20 минут назад
из песни---"Я запускаю змея!..."----ну не летает новый самолёт при ветре... сдувает!----летел в Париж, а приземлился в Германии====послюнявьте палец и отправляйте самолёты по ветру
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кот32 минуты назад
Видно паралельно и новички летают на новых машинах.А если ветер во всех аэропортах?Кырдык новой технике?
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ТЕХНИК38 минут назад
Ванагс пояснил, что CS300 - совершенно новый самолет, и примерно полгода он будет находиться в периоде "разогрева", то есть в случае, если погодные условия не соответствуют минимальным требованиям безопасности, самолет не садится.КАКИХ ИДИОТОВ Я ТОЛЬКО НЕ ВСТРЕЧАЛ,ДА У.........Ж,ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ НОВЫЙ БОРТ И МИНИМУМ ПРИ ПОСАДКЕ.И ВОТ ВСЯКИЕ ТАКИЕ РАБОТАЮТ.И ЕЩЕ ЕСТЬ МЕНЕДЖЕРЫ ПО БОМБАРДИРУ.
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