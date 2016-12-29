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Сегодняшний рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic в Париж на новом самолете CS300 не совершил посадку из-за тумана и был перенаправлен во Франкфурт, сообщил представитель авиакомпании Янис Ванагс.

Аналогичная ситуация сложилась вчера, 28 декабря, когда рейс на новом самолете в Амстердам из-за тумана был перенаправлен в Дюссельдорф.

Ванагс пояснил, что CS300 - совершенно новый самолет, и примерно полгода он будет находиться в периоде "разогрева", то есть в случае, если погодные условия не соответствуют минимальным требованиям безопасности, самолет не садится.

Ванагс добавил, что это обычная практика для новых самолетов.

Как уже сообщалось, airBaltic заказала у канадского производителя Bombardier 20 самолетов CS300. Первые коммерческие рейсы на новом самолете состоялись в середине декабря.