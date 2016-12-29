Происшествия |

В ночь на 27 декабря Рижская муниципальная полиция получила информацию, что в одну из Рижских больниц доставлена некая несовершеннолетняя девочка, которая, возможно, находится в розыске.

Стражи порядка незамедлительно отправились в лечебное заведение, где работница приемного покоя пояснила, что девочка, как только услышала о том, что приедет полиция, тут же сбежала. Медицинская помощь ей не требовалась.

Но девочку задержали охранники больницы, которые осматривали в этот момент территорию. Подоспевшие полицейские пытались объяснить причину своего приезда, на что девочка отрезала, что ей все равно и пусть они делают, что хотят.

Полицейские объяснили ребенку, что вместе с ней направятся в Госполицию, однако девочка снова попыталась убежать. Чтобы она не смогла причинить вред окружающим и себе, на девочку пришлось надеть наручники.

После того, как 14-летняя девочка успокоилась, ее передали в отдел превентивной работы с несовершеннолетними Госполиции.

фото: Rīgas Pašvaldības policija