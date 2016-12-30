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В столичном микрорайоне Зиепниеккалнс за кражу новогодних елок прошедшей ночью задержаны двое мужчин, сообщили в муниципальной полиции Риги.

Полицейские, патрулируя в Зиепниеккалнсе, заметили двух мужчин, которые через забор перетаскивали елку. Затем мужчины, взяв еще три лежавших на земле елки, собирались скрыться, но, заметив приближение полицейских, побросали деревца и побежали каждый в свою сторону.

Сотрудники полиции мужчин задержали и отправились на ближайший елочный базар, где охранник опознал украденные елки по биркам.

Задержанные доставлены в Государственную полицию для последующих процессуальных действий.