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Незадолго до 17-ти часов в Пардаугаве было восстановлено движение транспорта, заблокированное из-за схода с рельсов трамвая.

Представитель Rīgas satiksmes Виктор Закис указал, что ЧП не было серьезным, пострадавших нет.

Работникам транспортной компании в течение примерно часа удалось поставить трамвай обратно на рельсы.

Ранее Rīgas satiksme в своем аккаунте в Twitter сообщило, что в 16:03 из-за технических проблем приостановлено движение трамваев на маршрутах 2,4,5,10 по направлению в Пардаугаву.

Как радио Baltkom рассказал пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис, трамвай 10 маршрута сошел с рельс, из-за чего 40 минут трамваи в сторону Пардаугавы не ходили. Кроме того, движение было блокировано на бульваре Узварас от улицы Словас до улицы Бариню.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а актуальной информацией на дорогах через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.