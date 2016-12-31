Происшествия |

Один из двух хакеров, которых в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, является родившийся в Латвии российский гражданин Алексей Белан.

Как сообщает lsm.lv, ФБР объявило его в розыск, пообещав вознаграждение за информацию, содействующую его поиску. По сведениям американцев, Алексей Алексеевич Белан родился 27 июня 1987 года в Риге. Он назван латышом ("Latvian"), хотя имеет российское гражданство. Его адрес указан: Россия, Краснодар.

Алексей Белан уже разыскивался американскими спецслужбами за киберпреступления, которые происходили в 2012 и 2013 году.

По сведениям rns.online, в интернете он известен под никнеймами Abyr Valgov, Abyrvaig, Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya и другими. С января 2012 года по апрель 2013 года Белан похитил крупные базы данных клиентов трех онлайн-магазинов штатов Невада и Калифорния, а затем попытался их продать.

За информацию, которая позволит арестовать Белана, ФБР готово заплатить 100 тысяч долларов. Ордер на арест Белана выдан Окружным судом США по округу Невады в Лас-Вегасе еще в сентябре 2012 года.

В июне 2013 года Окружной суд США по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско выдал еще один аналогичный ордер. По данным ФБР, Белан посещал, помимо России и Латвии, Грецию, Мальдивы, Таиланд, его последнее известное местонахождение — греческие Афины.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов.

Лидер США вновь обвинил Россию в хакерских атаках на серверы американской Демократической партии во время президентских выборов.

Фото: Federal Bureau of Investigation