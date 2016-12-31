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Новогодние праздники – горячая пора для травматологов. Пошел в лес за елкой – провалился в яму, открывал бутылку шампанского – потерял сознание от удара пробки в голову. Праздничные травмы, порой нелепые, но очень опасные. Поэтому лучше их предупредить, чем лечить. Особенно осторожными следует быть, обращаясь с пиротехникой.

Врачи службы Неотложной медицинской помощи предупреждают: в результате невнимательного обращения с пиротехникой могут пострадать не только те, кто ее запускает, но и зрители.

В прошлом году бригады «скорой» оказали помощь семи пострадавшим, в том числе четырем детям, которые в результате неосторожного обращения с пиротехникой получили серьезные и тяжелые травмы.

Например, один мужчина, у которого петарда взорвалась в руке, получил рваную рану с повреждением мускулатуры и связок, и крупный ожог. В свою очередь два мальчика, которые подняли с земли невзорвавшуюся пиротехнику, получили ожоги лица и ладошек.

По опыту неотложной скорой помощи, чаще всего при взрывах пиротехники страдает лицо, руки и ноги. И в таких случаях травмы очень тяжелые – это рваные раны и ожоги, порезы на лице, и даже переломы костей, повреждение глаз, нарушение зрения. Иногда доходит до ампутации пальцев, переломов ног и других серьезных травм, которые делают человека инвалидом на всю жизнь.

По большей части травмы происходят из-за невнимательности и беспечности – пиротехника взрывается, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, находится слишком близко к петардам, не соблюдает инструкцию. Особенно часто несчастные случаи происходят, если петарда один раз не взорвалась и человек к ней подходит, чтобы перезапустить. И в этот момент она взрывается. Очень часто ракеты дают запускать детям, или устанавливают их в неположенном месте (вблизи людей, на балконах, под окнами жилых домов).

Служба Неотложной скорой помощи дает советы, как обезопасить использование пиротехники:

Покупать пиротехнику нужно только в магазинах, которые имеют специальное разрешение. Никогда не покупайте ракеты «с рук» – она может быть некачественной и небезопасной. Не пытайтесь изготовить петарду сами!

Всегда тщательно читайте инструкцию по применению!

Если какую-то ракету запустить не удается, не старайтесь это сделать повторно.

Пиротехнику ни в коем случае нельзя направлять на себя или окружающих. Помните: ракета может поранить не только вблизи стоящих, но и залететь на балконы и в окна домов, в дровяные сараи и поранить прохожих.

Пиротехнику ни в коем случае не должны брать в руки дети.

Рассказывайте детям о том, как опасно самостоятельно запускать пиротехнику и брать ее в руки!

Однако, пиротехника, далеко не единственная причина травм в новогоднюю ночь.

Еще одна позиция в топе травм – поскользнулся, упал, гипс. Ночью, если есть мороз, улицы становятся скользкими. А если человек еще немножечко нетрезв, то падения избежать сложнее. Некоторые люди умудряются получить травмы, отправляясь в лес за елкой: провалиться в яму, пораниться сучьями или топориком, которым планировали рубить елочку. Вы удивитесь, но очень часто в травмпункты поступают пострадавшие от пробок из под шампанского. Так что даем открывать тому, кто действительно умеет.

Даже от бенгальских огней и хлопушек можно получить ожоги и травмы глаз. Так что детям без взрослых эти виды развлечений лучше не использовать!

Часто случаются порезы: при резке салатов, причем чаще тогда, когда уже все за столом и срочно нужно что-то докрошить, или открывая консервные банки. Можно порезаться и осколками посуды, и разбившейся елочной игрушкой.

Помните!

В критических для жизни ситуациях вызывайте неотложную медицинскую помощь, позвонив по телефону 113.

Больше об использовании пиротехники можно прочитать на сайте Государственной пожарно-спасательной службы www.vugd.gov.lv.