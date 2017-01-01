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На Новый год сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) потушили четыре пожара, связанных с пиротехникой. В одном из пожаров пострадал человек, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, первый вызов поступил в 23.42. Пожар возник на балконе пятого этажа девятиэтажного дома на ул. Виршу в Риге, в результате которого ожоги получил 82-летний мужчина.

Тем временем после полуночи пожар возник на ул. Ливземес в Саласпилсе, где запускали петарды с крыши общественного здания, в результате чего загорелся ящик с пиротехникой.

В 00.15 петарда залетела на балкон третьего этажа жилого дома на ул. Ростокас в Риге, вызвав пожар, а в 00.33 аналогичное происшествие произошло на ул. Аугуста в Даугавпилсе.

В свою очередь, во время салюта в новогоднюю ночь пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, в Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда, а в Курземе во время салюта 11-летний мальчик получил удар инородным телом в глаз. Оба доставлены в больницу.

В Риге в больницу попал 42-летний мужчина, которому петарда попала в голову. В Земгале мужчина, запуская петарду, получил ожог ладони. Также он, будучи пьяным, неудачно упал и сломал щиколотку.

Также во время празднования Нового года несколько человек получили различные бытовые травмы. Так, 28-летняя женщина во время празднования Нового года получила удар по голове пустой бутылкой от шампанского и также попала в больницу.

Кроме того, серьезные травмы получили четверо мужчин, в пьяном состоянии упавшие с лестниц.

Также врачи оказали помощь девятилетнему мальчику, который отравился алкоголем.

В целом, за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1266 вызовов, 247 из которых были связаны с травмами.