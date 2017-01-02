Представитель полиции: мы не умеем нормально отмечать праздники (9)
В новогодние выходные задержано большое количество пьяных водителей, и это свидетельствует о том, что отмечать праздники в Латвии по-прежнему не умеют, заявила Латвийскому радио руководитель бюро по надзору и координации движения Госполиции Винета Мистре.
Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.
Полиция в праздники работала в усиленном режиме и в основном концентрировалась на задержании нетрезвых водителей. В течение трех дней полиция поймала 50 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году, когда праздничные выходные были длиннее, полицейские поймали только 37 пьяных автоводителей.
Во время рождественских каникул было поймано 77 пьяных водителей.
Мистре сообщила, что за новогодние праздники в результате аварии погиб один человек, других серьезных происшествий не было. В целом полиция в выходные зарегистрировала 153 аварии, пострадал 21 человек.
Вы ничего не создали для жизни людей здесь -- а требуете от них лояльности и трепетного подчинения. Уже не будет этого и каждый день будет как борьба за своё завтра и у каждого своё.
Аварии не из-за мелкой пьянки. А из дурного расположения знаков, разметки и тупорылой настройки светофоров. От-того, что сразу ни хрена не понятно что делать, кто первый, кто второй, третий и подоюного тупорыльства в организации движения.