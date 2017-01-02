Представитель полиции: мы не умеем нормально отмечать праздники (9)

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Происшествия | 2 января 2017 года, 08:50

В новогодние выходные задержано большое количество пьяных водителей, и это свидетельствует о том, что отмечать праздники в Латвии по-прежнему не умеют, заявила Латвийскому радио руководитель бюро по надзору и координации движения Госполиции Винета Мистре.

Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Полиция в праздники работала в усиленном режиме и в основном концентрировалась на задержании нетрезвых водителей. В течение трех дней полиция поймала 50 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году, когда праздничные выходные были длиннее, полицейские поймали только 37 пьяных автоводителей.

Во время рождественских каникул было поймано 77 пьяных водителей.

Мистре сообщила, что за новогодние праздники в результате аварии погиб один человек, других серьезных происшествий не было. В целом полиция в выходные зарегистрировала 153 аварии, пострадал 21 человек.

Комментарии 9
75184 часа назад
судя по фото,полиция тоже любит бухнуть.Есть кем гордиться !!! И кому подрожать.
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Крик4 часа назад
Сегодня у людей чтоб пить другие причины, не будем брать в пример постоянно пьющих, возьмите в пример людей которые живут здесь и боряться каждый день со сволотой которая в свою очередь расставляет для них месяц за месяцем всё новые и новые поборы и сборы -- тут и святой запьёт, потому как, чтоб хоть на часы забыться приходится именно пить, к сожалению уже как видим и за рулём.
Вы ничего не создали для жизни людей здесь -- а требуете от них лояльности и трепетного подчинения. Уже не будет этого и каждый день будет как борьба за своё завтра и у каждого своё.
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эксперт3 часа назад
полиция считает что 0.5 промиле это уже пьяный, счаззз! Реально это трезвый человек и такие дозы алкашки на аварийность в условиях города не влияют никак, то есть вообще никоим образом.А полиция бегает с алкотестерами как с писаной торбой и удивляется: в том году 37, а в этом году 50! Ужас-ужас. За езду пьяным на велосипедах совсем дурака из дорожной полиции взялись. При такой дурной инициативе выгоднее ехдить пьяным на машине, а не на велосипеде.
Аварии не из-за мелкой пьянки. А из дурного расположения знаков, разметки и тупорылой настройки светофоров. От-того, что сразу ни хрена не понятно что делать, кто первый, кто второй, третий и подоюного тупорыльства в организации движения.
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