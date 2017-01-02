Происшествия |

В новогодние праздники несколько человек получили травмы, запуская пиротехнику или выясняя отношения в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Она отметила, что в целом для медиков праздники прошли спокойно - трагических происшествий не было, кроме одного пожара, в котором погиб человек.

При запуске пиротехники пострадали пять человек.

Больше, чем обычно, было травм криминального характера, полученных в результате выяснения отношений в состоянии алкогольного опьянения. В основном такие травмы получали молодые люди, рассказала Букша.

За прошедшие сутки в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на пожар в Каунатской волости Резекненского края пожарные получили в 22.33. Прибыв на место происшествия, они увидели, что горит одноэтажный жилой дом площадью 90 квадратных метров и у него уже обрушилась крыша. В результате пожара погиб мужчина примерно 45 лет. За прошедшие сутки еще пять пожаров произошло в Риге, два - в других городах, а в регионах ликвидировано семь пожаров.