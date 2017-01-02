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Из-за пожара повышенной степени опасности в Пардаугаве, на улице Гимнастикас затруднено движение транспорта, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов на пожар в полутораэтажном, частично жилом доме с мансардой поступил в ГПСС в 13.00. Прибыв на место, пожарные обнаружили полыхающее открытым огнем здание. Рядом с домом находились другие здания, поэтому пожару была присвоена повышенная степень опасности.

На место возгорания прибыли 26 пожарных и 5 машин ГПСС. По состоянию на 14.25 пожар был локализован, сотрудники ГПСС продолжают работу над его ликвидацией. Общая площадь возгорания составила 90 кв. метров.

Пострадавших от пожара и погибших нет.

Тем временем, как сообщает Госполиция, движение по улице Гимнастикас от Виенибас гатве в сторону Рижской 2-й больницы возобновлено.