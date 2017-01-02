Происшествия |

Из-за пожара повышенной степени опасности в Пардаугаве, на улице Гимнастикас затруднено движение транспорта, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов на пожар в двухэтажном доме поступил в ГПСС в 13.00. Прибыв на место, пожарные обнаружили полыхающее открытым огнем здание. Как сообщает ГПСС, дом, возможно, был нежилым, но рядом с ним находятся другие здания, поэтому пожару была присвоена повышенная степень опасности.

На место возгорания прибыли 26 пожарных и 5 машин ГПСС. Сведений о пострадавших и эвакуированных нет.

Госполиция информирует, что в связи с пожаром ограничено движение по улице Гимнастикас от Виенибас гатве в сторону Рижской 2-й больницы.