В Пардаугаве -- пожар повышенной степени опасности
Происшествия | 2 января 2017 года, 13:58
Из-за пожара повышенной степени опасности в Пардаугаве, на улице Гимнастикас затруднено движение транспорта, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Вызов на пожар в двухэтажном доме поступил в ГПСС в 13.00. Прибыв на место, пожарные обнаружили полыхающее открытым огнем здание. Как сообщает ГПСС, дом, возможно, был нежилым, но рядом с ним находятся другие здания, поэтому пожару была присвоена повышенная степень опасности.
На место возгорания прибыли 26 пожарных и 5 машин ГПСС. Сведений о пострадавших и эвакуированных нет.
Госполиция информирует, что в связи с пожаром ограничено движение по улице Гимнастикас от Виенибас гатве в сторону Рижской 2-й больницы.