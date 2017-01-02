Пьяный рижанин задержан за попытку убийства 82-летней матери (2)

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Происшествия | 2 января 2017 года, 15:17

Госполиция сообщает, что рижанин 1966 года рождения задержан по подозрению в попытке убийства своей 82-летней матери.

Женщина 1934 года рождения была доставлена в больницу 29 декабря с тяжкими телесными повреждениями. Полиция выяснила, что вероятным подозреваемым в избиении женщины является ее сын, который жил вместе с ней и, по информации правоохранителей, не раз поднимал на нее руку. Мужчина был задержан, причем в состоянии опьянения -- в его крови на тот момент находилось 4 промилле алкоголя.

Задержанный свою вину признал, мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

Госполиция попросила арестовать задержанного, но суд счел эту просьбу необоснованной. На данный к мужчине применены меры безопасности, не связанные с содержанием под стражей.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить наказание от лишения свободы на срок от 5 до 20 лет до пожизненного заключения.

Комментарии 2
Необоснованной?3 часа назад
Несмотря на то, что это не первый раз, когда он поднял на мать руку! То есть отпустить с миром на все 4 стороны, и пусть избивает мать дальше?
А держать под стражей человека, который сдуру переслал фото незачехлённой натовской техники в Россию, и совершенно неопасного для окружающих, обоснованно?
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Lily2 часа назад
Это не в Плявниеках случайно ? У моей мамы один сосед гоняет свою мать по ночам так, что полицию вызывают.
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