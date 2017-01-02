Происшествия |

Госполиция опубликовала в социальной сети Facebook пост, в котором рассказала о лихаче, пронесшемся по улицам Риги на скорости в три раза допустимой в черте города.

По данным полиции, в воскресенье, 11 декабря, в 14.41, в Риге на улице Граниту очень спешивший водитель машины марки Mercedes Benz ппал в объектив фоторадара. На участке дороги, где разрешена скорость в 50 км/ч, шофер несся со скоростью 148 км/ч.

Согласно закону, за такое нарушение к водителю может быть применен штраф от 360 до 480 евро.

Фото: Valsts policija